தனியார் பால் விலை திடீர் உயர்வு: டீ, காபி விலை கடுமையாக உயரும் அபாயம்!

தனியார் பால் நிறுவனங்களின் விலையேற்றம் இன்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இதனால் ஹோட்டல், கேன்டீன்களில் டீ, காபி விலை கடுமையாக உயரும் அபாயம் உள்ளது.

English summary

The Private Milk producing Companies were going to hike their milk prices from today midnight, this will reflect the price rate hike in tea and coffee.