என்ன கொடுமை.. இளைஞரை கொன்று போலீஸ் ஸ்டேசனில் தலையை வீசிய கொலையாளி கைது

கடலூர் மாவட்டம் ரெட்டிச்சாவடி காவல் நிலையத்தில் இளைஞர் தலையை வீசி சென்ற வழக்கில் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 8:21 [IST]

English summary

One arrest name Vinoth in connection with youth murder case, A beheaded youth's body was in front of Reddichavady Police Station near Cuddalore.