பரவும் பன்றிக் காய்ச்சல் அபாயம்.. புதுக்கோட்டையில் ஒருவர் பலி

பன்றிக் காய்ச்சல் தமிழகத்தில் பரவும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. அந்நோயின் அறிகுறியோடு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த புதுகோட்டையைச் சேர்ந்தவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

English summary

One died of swine flu in Trichy private hospital, after failure of treatment today.