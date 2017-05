தற்போதைய நிலையில் ஸ்டாலின், சகாயம் தலைமைதான் சரியாக இருக்கும்- ஒன் இந்தியா சர்வே

தற்போதைய நிலையில் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின், ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் தலைமைதான் சரியாக இருக்கும் என்கின்றனர் ஒன் இந்தியா தமிழ் வாசகர்கள்.

English summary

According to the Oneindia Tamil Survey, DMK working President MK Stalin will lead the TamilNadu Politics in current situation.