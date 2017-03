ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் தினகரனுக்கு கேவலமான தோல்வி நிச்சயம்- ஒன் இந்தியா தமிழ் வாசகர்கள் கணிப்பு

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் தினகரன் கேவலமான தோல்வியையே சந்திக்க நேரிடும் என கருத்து கணிப்பில் ஒன் இந்தியா தமிழ் வாசகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

According to OneIndia Tamil Portal survey, Sasikala's nephew TTV Dinakaran will get huge defeat in RK Nagar BY election.