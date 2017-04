வேலூரில் வெயிலுக்கு முதியவர் பலி... 115 டிகிரியை தாண்டுமாம்!- எச்சரிக்கும் வானிலை

வேலூரில் வெயிலுக்கு முதியவர் பதிவாகியுள்ளார். தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு வெயில் 115 டிகிரி பாரன்ஹீட் அளவை தொடும் என்று வானிலை எச்சரித்துள்ளது.

English summary

The summer in Tamil Nadu set to touch average 115 Degree Fahrenheit. One man killed in Vellore district.