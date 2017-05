கொடநாடு கொலை- கொள்ளை: கேரளாவில் மேலும் ஒருவர் கைது

ஜெ.வின் கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை, கொள்ளை வழக்கில் கேள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Special police force has arrested one more from Kerala today in connection with Kodanad Estate murder.