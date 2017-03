ஜெயலலிதாவிற்கு நினைவிடம் அமைக்க எதிர்ப்பு - குவியும் வழக்குகள் : ஹைகோர்ட் ஒத்திவைப்பு

மறைந்த ஜெயலலிதாவுக்கு அரசு சார்பில் நினைவிடம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடரப்பட்ட மனு மீதான விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மார்ச் 20ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

English summary

One more case has been filed in the Madras HC against the Jayalalitha memorial in Chennai.