தாறுமாறாக சிதறும் அதிமுக.. வைகைச் செல்வன் தலைமையில் மேலும் ஒரு கோஷ்டி?

அதிமுகவில் முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச் செல்வன் தலைமையில் புதிய கோஷ்டி உருவாகியுள்ளது.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:56 [IST]

English summary

One more faction emerging in Edappadi Palanisamy lead ADMK.