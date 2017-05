பாஜகவின் புதிய ஸ்லீப்பர் செல்களாக 33 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்.. எடப்பாடிக்கு குடைச்சல்

பாரதிய ஜனதாவின் புதிய ஸ்லீப்பர் செல்களாக 33 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் வளைக்கப்பட்டுள்ளனர். துணை முதல்வர் பதவி உள்ளிட்டவை இந்த கோஷ்டி வலியுறுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

Now one more faction emerged in ADMK party against Chief Minsiter Edappadi Palanisamy.