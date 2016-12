இன்று மேலும் ஒரு விவசாயி தற்கொலை.. இதுவரை 35 பேர்... வாயே திறக்காமல் உள்ள தமிழக அரசு!

தமிழகத்தில் மேலும் ஒரு விவசாயி இன்று தற்கொ லை செய்து கொண்டார். இவரையும் சேர்த்து இதுவரை 35 விவசாயிகள் இறந்துள்ளனர். ஆனால் தமிழக அரசு எதுவும் பேசாமல் அமைதி காத்து வருகிறது.

English summary

Year 2016 is not at all good for the farmers in Tamil Nadu as they have lost one more farmer's life in Virudachalam today. Farmer Mandurai hanged himself near his land after suffered big loss due to crop loss.