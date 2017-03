நெல்லையில் மேலும் ஒருவருக்கு பன்றிக் காய்ச்சல்

நெல்லை மாவட்டத்தில் மேலும் ஒருவருக்கு பன்றிக் காய்ச்சல் அறிகுறி இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People of Tirunelveli district are scared as one more person in the district has got Swine flu.