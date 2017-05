63 வயது மூதாட்டி பலாத்காரம்- மேலும் ஒரு சிறுவன் கைது! 6 பெண்களை கொன்று வீசியதாகவும் திடுக் தகவல்

63 வயது மூதாட்டியை பலாத்காரம் செய்ததாக கன்னியாகுமரியில் மேலும் ஒரு சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளான்.

English summary

Kanyakumari police arrest one more minor for gang rap.