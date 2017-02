ஓ.பி.எஸ்., கை ஓங்குகிறது.. மேலும் ஒரு எம்.பி., எம்.எல்.ஏ., ஆதரவு !

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியில் மேலும் ஒரு எம்.,பி., மற்றும் எம்.எல்.ஏ., இணைந்துள்ளனர்.

English summary

one more mla and mp support to o. pannerselvam team