கொடநாடு காவலாளி கொலை வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது- வீடியோ

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களா காவலாளி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து மேலும் ஒருவர் கேரளாவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

one more person have been arrested by the police in Kerala, related to Kodanad Bungalow murder. The person named Manoj sami. Police stated inquiry to him in kotagiri.