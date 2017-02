பழனியில் பன்றிக் காய்ச்சலுக்கு ஒருவர் பலி... மக்களிடையே அதிகரிக்கும் பீதி

பழனியைச் சேர்ந்த முகமது என்பவர் பன்றிக் காய்ச்சலுக்கு பலியாகியுள்ளார். கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த அவர் இன்று மரணம் அடைந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

One new swine flu death was reported in the government hospital in Coimbatore.