ஒரு மெட்ரோ ரயிலால் 600 டூவிலர்களின் இயக்கம் குறையும்.. வெங்கய்ய நாயுடு

ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கத்தால் 600 டூவிலர்களின் இயக்கங்கள் குறைந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படும் என்று மத்திய நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்தார்.

English summary

If a Metro rail plies in a city, it will reduce the movement of 16 buses, 300 cars and 600 two wheelers and also protects environement, says Minister Venkaiah Naidu.