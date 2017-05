டாஸ்மாக் மூடப்பட்டதால் கள்ளச்சாராயம் பிசினஸ் படு ஜோர்! முதல்வரின் சொந்த மாவட்டத்திலேயே கொடுமை

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் சொந்த மாவட்டமான சேலத்தில் கள்ளச்சாராய விற்பனை படுஜோராக நடந்து வருகிறது. இதனை காவல்துறையினரும் வனத்துறையினரும் தடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து வருவதாகப் பொதுமக்கள் புகார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

One packet Illicit liquor Rs.50, Top most business in Salem district. Police and Forest department didn't take any action on Illicit liquor business.