24 உயர்நீதிமன்றங்கள்.. 652 நீதிபதிகள்.. 69 பேர் மட்டுமே பெண்கள்.. வௌங்கிடும்

இந்தியாவில் மொத்தம் 24 உயர்நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. இவற்றில் நீதிபதிகளாக பணிபுரிவோரில் 69 பேர் மட்டுமே பெண்கள்.

English summary

One percent women judges in 24 high courts in India, statistic shows.