திருவாடானை அருகே, ஒருதலை காதலால் கல்லூரி மாணவி வெட்டிக் கொலை... இளைஞர் கைது

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகே ஒருதலைக் காதலால் கல்லூரி மாணவியை வெட்டிக் கொலை செய்த இளைஞரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

A College student murdered by her relative who loves her oneside in Ramanathapuram District. Police arrest that guy.