புத்தகங்கள் கேட்ட ஸ்டாலினுக்கு காளையை பரிசளித்த திமுக தொண்டர்கள்!!

இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் ஸ்டாலினுக்கு திமுக தொண்டர் ஒருவர் ஜல்லிக்கட்டு காளையை பரிசாக வழங்கி அசத்தியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 16:35 [IST]

English summary

DMK workers presents many books to stalin on his birthday. one of the DMK workers gifted a bull to Stalin for the victory of Jallikattu.