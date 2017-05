ஓயாத போராட்டம்... ஓடிப்போயிருச்சு ஒருவருஷம்! - அதிமுக 365

அதிமுக அரசு 2வது முறையாக ஆட்சியைப் பிடித்து ஓராண்டாக போகிறது. இந்த ஓராண்டில் 3 முதல்வர்கள் மாறியதுதான் சாதனை.

English summary

ADMK government will complete oneyear on May 23, TamilNadu witnessed protest events in Jallikattu, farmers protest, tasmac shop protest.