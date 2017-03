தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படிப்பட்ட முதல்வர் தேவை? .. ஒன்இந்தியா தமிழ் வாசகர்களின் அதிரடி கருத்து!

'ஒன்இந்தியா தமிழ்' ஒரு கருத்துக் கணிப்பை நடத்தியது. தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போது எப்படிப்பட்ட முதல்வர் தேவை? என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டு அதற்கு 7 சாய்ஸ்கள் கொடுக்கப்பட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Oneindia Tamil readers says, they want a CM like then CM Kamarajar, poll reveals the puls.