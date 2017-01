ஓபிஎஸ் அரசியலை விட்டு விலகாமல் துணிச்சலுடன் போராட பேராதரவு- கருத்து கணிப்பில் ஒன் இந்தியா வாசகர்கள்

ஓ பன்னீர்செல்வம் அரசியலை விட்டு விலகாமல் மன்னார்குடி கோஷ்டியுடன் துணிச்சலுடன் போராட வேண்டும் என ஒன் இந்தியா தமிழ் கருத்து கணிப்பில் பெரும்பான்மையோர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Oneindia Tamil online poll reveals people strongly supported to CM O Panneerselvam to fight against Mannarkudi gang.