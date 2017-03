பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார்? ஒன்இந்தியாதமிழ் வாசகர்கள் சொல்வது இதுதான்

ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாஜக சார்பில் வேட்பாளராக களமிறங்க அத்வானிக்கே அதிக வாய்ப்புள்ளதாக ஒன்இந்தியா தமிழின் அதிக வாசகர்கள் வாக்களித்துள்ளனர்

English summary

Oneindia Tamil readers think, Advani would become President candidate from BJP, poll reveals.