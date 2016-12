ராமமோகன ராவ் பேட்டி: நளினி சிதம்பரம் கருத்து சொன்னதாக தவறான செய்தி

ராமமோகன ராவ் பேட்டி தொடர்பாக பிரபல வழக்கறிஞர் நளினி சிதம்பரம் கருத்துக் கூறியதாக தவறான செய்தி வெளியாகி விட்டது.

English summary

Oneindia Tamil had carried a news item on Ramamohana Rao and it was wrongly mentioned famous advocate Nalini Chidambaram's name. We regret for the mistake.