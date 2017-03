ஆர்.கே.நகரில் சிம்லா முத்துசோழனை திமுக நிறுத்தினால் கஷ்டம்தான்.. அலாரம் அடிக்கும் ஒன் இந்தியா வாசகர்

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் சிம்லா முத்துசோழனை மீண்டும் திமுக நிறுத்தினால் 2-வது இடம்தான் கிடைக்கும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒன் இந்தியா தமிழ் வாசகர்கள்.

According to OneIndia Tamil Portal Survey DMK's Shimla Muthuchozhan will get only second place in RK Nagar Byelection.