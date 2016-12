முதல்வர் பதவி: ஓபிஎஸ்-க்கு 30.2%; தீபா- 14.29%; சசிகலா- 2.09% மட்டுமே ஆதரவு- ஒன் இந்தியா தமிழ் சர்வே

ஒன் இந்தியா தமிழ் இணையதளம் நடத்திய கருத்து கணிப்பில் முதல்வர் பதவிக்கு ஓ பன்னீர்செல்வமே பொருத்தமானவர் என 30.2% தெரிவித்துள்ளனர். சசிகலாவுக்கு 2.09% பேர் மட்டுமே ஆதரவு தந்துள்ளனர்.

English summary

According to the Oneindia Tamil Portal Survey, Tamilnadu CM O Panneerselvam got 30.2% support. Sasikala got only 2.09% support.