ஆர்கேநகரில் மாஜி டிஜிபி திலகவதிக்கே அதிக ஆதரவு! சசி கோஷ்டிக்கு மரண அடிதான்- ஒன் இந்தியா சர்வே

ஆர்.கே.நகரில் ஓபிஎஸ் அணியில் மாஜி டிஜிபி திலகவதி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டால் அதிக ஆதரவு கிடைக்கும்.

English summary

According to the Oneindia Tamil Portal Survey, If Team OPS will field Ex DGP Thilagavathi as a candidate in RK Nagar Byelection she will get 42.9% votes. But Teas Sasika will get 2.21% votes only.