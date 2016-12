500, 1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை மாற்ற "ஒன்லி 2 டேஸ்".. நெருக்கடியில் பொதுமக்கள்.. வங்கிகளில் கூட்டம்

பழைய ரூபாய் நோட்டுக்களை மாற்ற இன்னும் 2 நாட்களே உள்ளதால் வங்கிகளில் கூட்டம் அலை மோதும் உருவாகியுள்ளது.

English summary

People have only 2 days to exchange their old 500 and 1000 notes to new one.