சசிகலா மட்டுமல்ல.. ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கும் சேர்த்தே "செக்" வைக்கும் மோடி

வருமான வரித்துறை சோதனைகள் மூலம் சசிகலாவுக்கு மட்டுமல்லாமல், முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கும் சேர்த்தே பாஜக மேலிடம் செக் வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

The IT Raids and the arrest of Sekhar Reddy are not aimed Sasikala only, but CM O Panneerselvam is also in the trouble, say sources.