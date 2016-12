அதிமுக பொதுச்செயலராக சசிகலா நியமனம்: ஓ. பன்னீர்செல்வம்

சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 10:42 [IST]

English summary

CM O.Panneerselvam spokes press person, We have asked Sasikala to take the post of General secretary untill a new GS is appointed as per party rules.