ஒரு கிலோ பச்சரிசி, வெல்லம், கரும்பு... பொங்கல் பரிசு அறிவித்தார் ஒபிஎஸ்

தமிழக மக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu chief minister O.Panneerselvam on Tuesday announced that gift hampers would be distributed to family cardholders ahead of the Pongal festival.