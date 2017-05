சேரலைன்னா போங்க.. 2 குழுக்களையும் கலைச்சிடுங்க.. எங்களுக்கு ஒன்னும் நஷ்டமில்ல.. ஓபிஎஸ் ஆவேசம்

இரு அணிகளும் சேரவில்லை என்றால் பேச்சுவார்த்தைக்காக அமைக்கப்பட்ட 2 குழுக்களையும் கலைத்துவிட்டு போய்விடுங்கள். எங்களுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS has attacked CM Palanisamy for not cooperating to join with them in Dindigul.