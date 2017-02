சசிகலாவை மட்டும்தான் ஜெ. மீண்டும் சேர்த்தார்,,, மற்றவர்களை இல்லை.. ஓபிஎஸ்

கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் சசிகலாவை மட்டும்தான் ஜெயலலிதா மீண்டும் சேர்ந்தார். மற்றவர்களை இல்லை என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

Former chief minister O. Panneerselvam has attacked Sasikala and her family.