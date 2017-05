ஓ.பி.எஸ். ஒரு நல்ல வடிவேலு ரசிகர்.. எப்படின்னு சொல்லுங்க!?

அதிமுக இணைப்பு, மக்கள் நலத்திட்டம் குறித்து காலையில் ஒரு பேச்சு பேசுகின்றனர், மாலையில் ஒரு பேச்சு பேசுகின்றனர் என்று எடப்பாடி அணி குறித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Panneer selvam says that TN ministers are often change their mindset and stand. They speak one thing in morning and another thing in evening.