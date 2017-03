ஆர்.கே.நகரில் யார் போட்டி.. ஓ.பி.எஸ்ஸின் ஆழ்வார்ப்பேட்டை வீட்டில் அவசர ஆலோசனை!

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தல் குறித்து முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள தனது வீட்டில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Former chief minister O.Paneerselvam conducting emergency meeting with supporters in his home about RK.Nagar by election.