ஜெ. பிறந்தநாளன்று.. நீதி கேட்டு பயணம் தொடங்கும் ஓ.பி.எஸ்.. தீபாவுடன்!

ஜெயலலிதா பிறந்தநாளான பிப்ரவரி 24 முதல் தமிழகம் முழுவதும் நீதிகேட்டு பேரணி நடத்தப்போவதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார். அவருடன் ஜெ.தீபாவும் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Former CM O Panneerselvam and Deepa are planning to launch their march seeking justice from Feb 24.