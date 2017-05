ஓபிஎஸ் கனவு பலிக்காது.. செங்ஸ் ஆருடம்!

அதிமுக ஆட்சி கவிழும் என்ற ஓபிஎஸின் கனவு பலிக்காது என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Sengottaiyan said that OPS dreaming that ADMK govt will dissolve. His dream will not come true he said.