ஓ.பிஎஸ் வடக்கே போனா நாம தெற்கை திணறடிப்போம்.. மதுரையை அதகளப்படுத்தும் இபிஎஸ் அணி!

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் தங்களது பலத்தை கூட்டுவதற்காக தொண்டர்களை சந்திக்கும் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

To give tough for O.Pannerselvam, Tn CM Edappadi Palanisamy participating in a grand function at Madurai