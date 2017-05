நிபந்தனையை நிறைவேத்தினா 24 மணி நேரத்துல பேச்சுவார்த்தை – மாஃபா பாண்டியராஜன் தடாலடி

ஓ.பிஎஸ் அணியின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றினால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் என்று மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS team Ma foi Pandiyarajan urges opponent faction to fulfill the demands raised by their team after that merger talks will begin within 24 hours