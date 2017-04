லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் டிடிவி தினகரன் கைதால் தர்மம் வென்றுள்ளது - புன்னகைக்கும் கே.பி.முனுசாமி

கட்சியை கைப்பற்ற மிகப்பெரிய தவறு செய்த டிடிவி தினகரன் தற்போது அதற்கான தண்டனையை அனுபவித்து வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

OPS faction happy about the legal action taken against ttv dinakaran on EC bribe case