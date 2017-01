அலங்காநல்லூர் மக்கள் விரும்பும் போது ஜல்லிக்கட்டு.. தோல்வி முகத்துடன் ஓ.பி.எஸ் பேட்டி

அலங்காநல்லூர் மக்கள் விரும்பும் போது ஜல்லிக்கட்டை நடத்திக் கொள்ளட்டும் என்று முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.தடை நீக்கப்பட்டுவிட்டதால் தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 13:12 [IST]

Tamil Nadu CM O. Panneerselvam failed to hold Jallikattu in Alanganallur, after agitator demanded permanent solution for Jallikattu.