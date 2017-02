முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு ஆளுநர் இன்றும் அழைப்பு? பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடுகிறார்?

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சட்டசபையில் தமது பலத்தை நிரூபிக்க ஆளுநர் வாய்ப்பளிப்பார் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam will get chance to prove his majority.