முதல்வர் ஓபிஎஸ் 60 வது நாள்... சவால்களை சமாளித்து சாதித்த முதல்வர்- குவியும் பாராட்டு

ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பிறகு 3வது முறையாக முதல்வராகியுள்ள ஓ.பன்னீர் செல்வம் 60 நாட்களை கடந்து விட்டார். நித்திய கண்டம் பூரண ஆயுசு என்பது போல இந்த 60 நாளில் பல சவால்களை சமாளித்து சாதித்துள்ளார் என்ற

English summary

CM O Panneerselam is getting good applause from various quarter of life for his works