பத்துநாட்களுக்குப் பின் தலைமைச் செயலகம் வந்த ஓபிஎஸ்... மக்கள் எழுச்சி மிகு வரவேற்பு

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த 5ம் ஆம் தேதி ராஜினாமா செய்தார். பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு இன்று தலைமைச் செயலகம் வந்த ஓபிஎஸ்க்கு மக்கள் வழியெங்கும் திரண்டு நின்று மலர் தூவி வரவேற்பு அளித்தனர்.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 9:33 [IST]

English summary

After resignation Tamil Nadu CM O Panneerselvam today to visit at TN secretariat on today. Panneerselvam asks MLAs to choose wisely. Will prove everything in assembly