எம்எல்ஏக்களை மீட்க முதல்வர் ஓபிஎஸ் குழு கூவத்தூர் விரைந்தது

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன், செம்மலை ஆகியோர் கூவத்தூரில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களை மீட்க விரைந்துள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister O.Pannerselvam goes to Kuvathur goldan bay resorts, to meet ADMK MLAs.