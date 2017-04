சசி கும்பல் இல்லாத அதிமுக- பேச்சுவார்த்தைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக பச்சைக்கொடி காட்டிய ஓபிஎஸ்!

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைந்து செயல்படுவது பற்றி பேச்சு வார்த்தைக்கு வந்தால் அமர்ந்து பேசத் தயார் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

We are ready to speak for another team said O.Panneerselvam, He said that, two leaves symbol is ours.