அதிமுக லெட்டர் பேர்டில் மோடிக்கு வாழ்த்து சொன்ன ஓபிஎஸ்.. அதிர்ச்சியில் சசிகலா தரப்பு!

சட்டசபை தேர்தல்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

former cm o pannerselvam greet PM Modi for BJP victory in UP assembly election via AIADMK letter pad.