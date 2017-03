இன்று ஸ்டாலினுடன்... அன்று அழகிரியுடன் ஓபிஎஸ்-க்கு தொடர்பு... செங்ஸ் போடும் புது குண்டு

அழகிரியுடன் தொடர்பு வைத்திருந்ததால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பொறுப்புகளை 2006ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா பறித்தார் என செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sengottaiyan says that O.Paneerselvam had relationship with Azhagiri. by knowing this Jayalalitha withdrawed posting which was OPS having.